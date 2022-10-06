إشبيلية يقيل مدربه لوبيتيغي إثر الخسارة أمام بوروسيا دورتموند

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان، مساء أمس الأربعاء، عن إقالة مدربه غولن لوبيتيغي عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1 - 4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وصفق عدد من المشجعين للوبيتيغي في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، معربين عن غضبهم تجاه إدارة النادي.

ويحتل إشبيلية المركز السابع عشر في الدوري بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ويتداول اسم الأرجنتيني، خورخي سامباولي، كبديل محتمل للوبيتيغي.