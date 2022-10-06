ريال وسيتي على مشارف ثمن النهائي وفوز أول لتشيلسي ويوفنتوس

عرب ٤٨/ أ ف ب

أصبح ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي وصيف نسخة 2021 على مشارف ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزهما على شاختار دانييتسك الأوكراني 2 - 1 وكوبنهاغن الدنماركي 5 – صفر، الليلة الماضية، في الجولة الثالثة.

وتغلب كل من تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في فوزه الأول في دور المجموعات على ضيفه ميلان الإيطالي 3 - صفر، والثاني على ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1، والأمر ذاته النسبة للايبزيغ الألماني بتغلبه على سلتيك الإسكتلندي 3 - 1، فيما انتهت قمة بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل 1 - 1.

وتبع ريال مدريد ومانشستر سيتي نابولي الإيطالي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني (الثالثة)، بتحقيق كل منهما للفوز الثالث تواليا العلامة الكاملة في ثلاث جولات، وستكون نقطة واحدة في الجولة الرابعة كافية للتأهل المبكر إلى ثمن النهائي.

في المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك بهدفين للبرازيليين رودريغو (13) وفينيسيوس جونيور (28) مقابل هدف لألكسندر زوبكوف (39).

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات التي توقفت، الأحد، عند ستة متتالية في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1 - 1 في الدوري.

وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق خمس نقاط أمام شاختار دانييتسك.

وأنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الإسكتلندي 3 -1 في لايبزيغ.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي "جوتا" (47) هدف سلتيك.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك وريال مدريد، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

وفي الثانية على ملعب الاتحاد في مانشستر، واصل المهاجم الدولي النروجي هوايته التهديفية بثنائية من خماسية الفوز على كوبنهاغن 5 - صفر.

من مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاغن (Getty Images)

وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعا رصيده إلى 19 هدفا في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد (6 - 3)، الأحد، في الدوري الإنجليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي، دافيت خوتشولافا، الهدف الثالث لسيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، وأضاف الدولي الجزائري، رياض محرز، الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني، جوليان ألفاريس، المهرجان بهدف خامس (76).

وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي في المجموعة فعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبات بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يلهث وراء باكورة ألقابه بها علما بأنه خسر نهائي عام 2021 أمام مواطنه تشيلسي الإنجليزي.

وتفوق سيتي بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4 - 1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن وإشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وحسم بوروسيا دوتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية عبر البرتغالي رافايل غيريرو (6) والإنجليزي جود بيلينغهام (41) وكريم أدييمي (43).

وسجل المهاجم الدولي المغربي، يوسف النصيري، هدف الشرف لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يعيد يوليان براندت الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف (75).

وانتهت قمة المجموعة الثامنة بين بنفيكا وضيفه سان جرمان بالتعادل 1 - 1.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إثر تمريرة من النجم الآخر البرازيلي نيمار (22)، لكن بنفيكا أدرك التعادل عبر مواطنه المدافع، دانيلو بيريرا، بالخطأ في مرمى فريقه الفرنسي (41).

وواصل الفريقان صدارتهما للمجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، وسيلتقيان الثلاثاء المقبل في قمة ثانية بملعب "بارك دي برانس"، بفارق أربع نقاط أمام يوفنتوس الفائز على مكابي حيفا 3 - 1.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (35 و83) والصربي دوسان فلاهوفيتش (50)، بثلاث تمريرات حاسمة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وسجّل يوفنتوس بالتالي نقاطه الثلاث الأولى وتمركز ثالثا في المجموعة.

واستغل تشيلسي بطل النسخة قبل الأخيرة عاملي الأرض والجمهور، واصطاد ضيفه ميلان صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة (7 ألقاب) عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، وخلط أوراق المجموعة الخامسة التي بات نادي سالزبورغ النمساوي في صدارتها بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأربعاء.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تشيلسي كل من الفرنسي ويسلي فوفانا (24)، والغابوني بيار- إيميريك أوباميانغ (56)، وريس جيمس (62).

وهو الفوز الأول للنادي اللندني الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن ميلان الثالث، فيما تصدّر سالزبورغ بخمس نقاط وتذيّل دينامو زغرب المجموعة بثلاث.

وقال أوباميانغ: "نحن سعداء بهذه النتيجة، أعتقد أن المباراة لم تكن تقبل القسمة على إثنين وكان يتوجب عليها الفوز. سجلنا ثلاثة اهداف ولم تستقبل شباكنا أي هدف".

وأضاف أنه "كنا نعرف أن هذه المباراة حاسمة بالنسبة لنا وحققنا الفوز، لكن لا شيء حسم حتى الآن".

واعتلى سالزبورغ الصدارة بفوزه على دينامو زغرب بهدف وحيد سجّله السويسري نواه أوكافور من ركلة جزاء (71).

وهذا الفوز هو الأول للنادي النمساوي في دور المجموعات هذا الموسم، بعد تعادله مع ميلان وتشيلسي بالنتيجة نفسها 1 - 1 في الجولتين السابقتين.

وحافظ سالزبورغ على سجله خاليا من الخسارة في 10 مباريات في كل المسابقات، وحقق فوزه السادس تواليا على أرضه.