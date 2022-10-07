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مفاجأة: هالاند يكلّف السيتي راتبا استثنائيا

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 08:11

مفاجأة: هالاند يكلّف السيتي راتبا استثنائيا
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (Gettyimages)
عرب ٤٨

يكلّف النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي راتبا خياليا بفعل تألقه منذ بداية الموسم الجاري.

وأحرز هالاند 29 هدفا خلال 12 مباراة خاضها مع الفريق السماوي في موسمه الأول.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد هالاند مع السيتي يضمن له الحصول على راتب قياسي، بناء على الحوافز الإضافية.

وأضاف التقرير أن تألق هالاند، وكثرة أهدافه، قد يجعل راتبه يصل لـ850 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أكثر من ضعف ما يتقاضاه أي لاعب بالدوري الإنجليزي.

وبذلك، فإن هالاند قد يجني في عامه الأول مع حامل لقب البريمييرليغ حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، ما يحفزه لمواصلة تألقه الاستثنائي حتى نهاية الموسم.

يذكر أن هالاند انضم إلى المان سيتي الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون إسترليني.

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#إيرلينغ هالاند
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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