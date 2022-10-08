برشلونة وأتلتيكو مدريد يتفقان بشأن غريزمان

اتفق أتلتيكو مدريد مع برشلونة على ضم النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، بشكل نهائي حتى عام 2026، علمًا أنه يلعب حاليا بصفوف الأول على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الصفقة مرضية للأطراف الثلاثة، حيث لن يدفع أتلتيكو مدريد 40 مليون يورو، كما ينص العقد، بل 20 مليونا فقط بالإضافة إلى المتغيرات.

أما برشلونة فسيتخلص من لاعب لا يتواجد في خططه، بينما سيحظى غريزمان الآن بفرصة المشاركة من بداية المباريات.

وتنتهي إعارة غريزمان لأتلتيكو بنهاية الموسم الجاري، مع وجود شرط إلزامي يجبر النادي المدريدي على شراء اللاعب، مقابل 40 مليون يورو، إذا تجاوز نصف ساعة من اللعب في 50% من المباريات التي يشارك بها.

وحاول أتلتيكو تجنب هذا الشرط، من خلال الدفع بغريزمان بعد الدقيقة 60 في معظم المباريات، هذا الموسم، باستثناء مباراتين فقط كانتا أمام ريال مدريد وكلوب بروج، وخسرهما الفريق.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن المتغيرات ستبلغ قيمتها مليوني يورو، كما سيخفض اللاعب أجره للمواصلة بقميص أتلتيكو مدريد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن الناديين أنهيا الأزمة بشكل رسمي، حيث تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين برشلونة وأتلتيكو واللاعب، تقضي بحصول البارسا على 20 مليون يورو، إلى جانب 4 ملايين كحوافز إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال الإعلان عن الاتفاقية، بداية الأسبوع المقبل.

يذكر أن غريزمان شارك في 7 مباريات بالدوري الإسباني، هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع آخر.

كما خاض 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفا ولم يقدم أي تمريرات حاسمة.