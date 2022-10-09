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إنتر ميلان يتلقى مفاجأة سارة قبل ملاقاة برشلونة

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 20:20

إنتر ميلان يتلقى مفاجأة سارة قبل ملاقاة برشلونة
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تلقى إنتر ميلان الإيطالي نبأ سارا قبل مباراته المقررة أمام نظيره برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المزمع أن يحل إنتر ميلان ضيفا على برشلونة مساء يوم الأربعاء، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وألمت الإصابة بنجم الإنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو، في بداية الموسم بعد عودته إلى صفوف فريقه قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد جرى تأجيل عودة لوكاكو عدة مرات، لكن الطاقم الطبي لإنتر ميلان أكد أنه سيعود إلى الملعب قريبا، وربما يشارك في مباراة برشلونة القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن لوكاكو وإنتر يرغبان في عدم استعجال العودة للملاعب، لتجتب تفاقم الإصابة.

ويضع إنتر آمالًا كبيرة في قدرة لوكاكو على اللحاق بتلك المباراة، من أجل تكرار الفوز على برشلونة، مثلما حدث في مباراة الذهاب (1-0)، ووضع قدما في ثمن نهائي دوري الأبطال.

بودكاست عرب 48

#إنتر ميلان
#روميلو لوكاكو
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

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