برشلونة يحسم موقفه من عودة أومتيتي

حسم فريق برشلونة الإسباني موقفه من إمكانية عودة المدافع الفرنسي، صامويل أومتيتي، إلى صفوفه بعدما جرى إعارته لفريق ليتشي الإيطالي.

وسعى برشلونة كثيرا من أجل التخلص من أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب ارتفاع راتبه وعدم الاعتماد عليه، إلى أن تلقى عرضا من ليتشي وضمه على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن وظل حبيسا لمقاعد البدلاء.

وتخيّم أزمة كبيرة على برشلونة تجاه عدم مشاركة اللاعب، لأنه يتحمل أجره مع الفريق الإيطالي مقابل بعض المكافآت المتعلقة بالمشاركات.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة ليس لديه أي نية لاستدعاء أومتيتي من ليتشي أو إعارته إلى فريق آخر في الميركاتو الشتوي القادم.

مع ذلك، أكد مسؤولو ليتشي أن أومتيتي لائق، لكن ظروف المباريات "تمنع الدفع به حتى الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي يمكن أن يخوض أول مباراة مع فريقه، في نهاية هذا الأسبوع، أمام روما، ومن المتوقع أن تحدد هذه المواجهة "إذا ما كان يمكن الاعتماد على اللاعب أم لا".