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قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 20:12

قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024
(Gettyimages)
عرب ٤٨

سحبت اليوم، الأحد، في فرانكفورت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أوروبا المقررة في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو 2024.

وتتأهل المنتخبات الأولى والثانية من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة لتنضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق.

وتنطلق التصفيات في 23 آذار/مارس 2023 وتنتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، على أن يقام الملحق في الفترة من 21 إلى 26 آذار/مارس 2024.

(Gettyimages)

ومما يذكر أن ألمانيا تأهلت مباشرة كونها البلد المضيف، في حين تغيب روسيا بسبب استبعادها على خلفية غزو أوكرانيا.

وفيما يلي قرعة تصفيات يورو 2024:

- المجموعة الأولى: إسبانيا، اسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص.

- المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية إيرلندا، اليونان، جبل طارق.

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا.

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا.

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا.

- المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، إستونيا.

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا.

- المجموعة الثامنة: الدانمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، إيرلندا الشمالية، سان مارينو.

- المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، اندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، أيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين.

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#يورو 2024
#تصفيات اليورو
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#فرانكفورت

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