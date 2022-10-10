أتلتيكو مدريد ينهي الجدل حول غريزمان

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين، ضم النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، بصفقة شراء بعدما انتقل إليه في الصيف على سبيل الإعارة من برشلونة.

وجاء في إعلان أتلتيكو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسعدنا أن غريزمان وقع عقدا دائما معنا حتى العام 2026".

وكان غريزمان يلعب مع أتلتيكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو، والتي تتحول إلى إلزامية وفقا لشروط محددة، لكن اتفق الناديان مؤخرا على شروط جديدة للصفقة.

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة "سنحصل على مبلغ ثابت يبلغ 20 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 4 ملايين يورو، كما سيحصل برشلونة على فرق السعر مستقبلا، إذا نجح أتلتيكو في بيع غريزمان مستقبلا مقابل 40 مليون يورو".

وأضاف لابورتا "إذا عاد غريزمان إلى برشلونة، كان علينا دفع راتبه البالغ 36 مليون يورو، وكان الأمر سيتحول إلى دراما".