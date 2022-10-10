كلوب: لهذا السبب استبدلت صلاح أمام آرسنال!

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى سبب استبدال النجم المصري، محمد صلاح، في المباراة أمام آرسنال التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين.

وبرر كلوب استبدال صلاح بأنه كان بحاجة إلى دفاع مكثف للغاية على الجانب الأيمن.

وتلقت شباك ليفربول هدفا مبكرا بعد 58 ثانية على بداية المباراة، ثم أدرك اللاعب داروين نونيز هدف التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول عاود آرسنال التقدم بهدف ثان.

وأدرك اللاعب، روبرتو فيرمينو، هدف التعادل في الشوط الثاني، وبعدها حصل آرسنال على ركلة جزاء حولها اللاعب بوكايو ساكا إلى هدف أمن الفوز لفريق آرسنال.

وكافح صلاح لإحداث تأثير خلال المباراة، وجرى استبداله في الدقيقة 69 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

وعندما سُئل عن سبب إبعاد صلاح، قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "اعتقدت أنه يمكننا فعل ذلك.. كان علينا الدفاع مرة أخرى على مستوى عالٍ وحاولنا وضع هندرسون في هذا الجانب. لقد قام مو بعمل لا يصدق، مجهود كبير جدًا".

وأضاف "في بعض الأحيان تكون المجريات مكثفة للغاية ولهذا السبب اعتقدنا أنه يمكننا فعل ذلك مع هندرسون. كنا ما نزال نرغب في الفوز، حتى عندما قمنا بإخراج المهاجم".

كما استبعد كلوب ليفربول من صراع اللقب، حيث يبتعد ليفربول عن المتصدر بفارق 14 نقطة، وقال "نعم، لسنا في سباق اللقب. تخيل لو جلست هنا واعتقدت أننا قريبين".

وتابع "انظر، لقد رأينا الكثير من الأشياء. لذلك لدينا مشاكل في الوقت الحالي ولكن لأن الفريق في هذا المستوى، وبالمقارنة مع متصدر الترتيب، حتى في حالة سيئة للغاية بالنسبة لنا مع التغييرات المبكرة، تسببنا في مشاكل حقيقية لهم، وهذه هي الحقيقة أيضًا".

وأردف "بالطبع، في وضع مثل وضعنا، نلعب مع آرسنال، والآن سنلعب مع رينجرز ثم مان سيتي، هل هذا هو الخصم المثالي لاستعادة الثقة؟ على الأغلب لا. لكننا سنخرج إلى هناك ونقاتل وهذا ما يتعين علينا القيام به وهذا ما سنفعله، ولسنا هنا لأننا سعداء بالموقف الذي نحن فيه وأشياء من هذا القبيل، لا على الإطلاق، لا أحد منا يشعر بهذا".