ليفاندوفسكي يثير قلق برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان

أثار النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قلق فريقه برشلونة الإسباني قبل مواجهة نظيره إنتر ميلان الإيطالي، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وينبع القلق بعدما غاب ليفاندوفسكي عن التهديف في مباراتين متتاليتين، واللتين سبقهما فترة مميزة وتحقيق أرقام قياسية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي لم يحصل على الكثير من المرات في آخر مباراتين، ما قلل من إسهاماته أمام المرمى.

وأوضحت أن ليفا سدد كرة واحدة فقط على المرمى في 90 دقيقة أمام سيلتا فيغو، ورغم أنه لمس الكرة 27 مرة، لكنه لم يتواصل بشكل جيد مع لاعبي الوسط والأجنحة.

وذكرت أن على تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، أن يحل هذه المشكلة في موقعة إنتر، ويستعيد أفضل نسخة من ليفا الذي أحرز 12 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة.

وقالت "سبورت"، إن إنتر نجح في عزل ليفا تماما عن الفريق عن طريق اللعب بثلاثي في الخلف، ما حرم المهاجم البولندي من مساعدة بيدري وجافي وعثمان ديمبلي ورافينيا في تطوير الهجمات.