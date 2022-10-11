باريس سان جيرمان يحدد سعرا مقابل بيع مبابي

حدد فريق باريس سان جيرمان مبلغا خياليا في حال أراد الاستغناء عن خدمات نجمه، كيليان مبابي.

وحسب ما نقلت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن سان جيرمان وضع 400 مليون يورو ثمنا مقابل بيع مبابي في حال اضطر لذلك.

وأشارت إلى أن تجديد مبابي لعقده حتى صيف 2025، لم يمنع فرق أخرى في التقدم بعروض لضمه.

وكانت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية، كشفت مؤخرا أن كيليان مبابي يشعر بالخيانة، ويسعى للرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل.

واستندت هذه التقارير إلى شعور المهاجم البالغ من العمر 23 عاما بالإحباط من قرار مدربه كريستوف جالتيه بشأن توظيفه كرأس حربة صريح في خطة 3-4-3.

وكان مبابي صرح مؤخرا، بأنه يشعر بحرية أكبر داخل الملعب مع منتخب فرنسا.