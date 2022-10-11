دي خيا يرد على إمكانية رحيله عن اليونايتد

رد حارس المرمى الإسباني، ديفيد دي خيا، على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي خيا مع "الشياطين الحمر" في نهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

وذكر دي خيا في تصريحات نشرها خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أنه "بالطبع أود البقاء هنا لسنوات عديدة، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأكد "أنا سعيد بتواجدي هنا في صفوف مانشستر يونايتد".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج.