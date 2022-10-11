مفاجأة في عقد هالاند مع مانشستر سيتي!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة في عقد النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال موقع "ذا أثليتيك"، إن العقد بين الفريق واللاعب يحتوي على شرط جزائي باهظ تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، إذ يصبح فعالا في العام 2024.

وأشار إلى أن الشرط الجزائري سيكون ساري المفعل بالنسبة للفرق خارج إنجلترا، بينما لا يمكن تطبيقه على الفرق الإنجليزية.

وأضاف أن قيمة البند ستنخفض مع مرور الوقت بعد العام 2024.

وخطف هالاند الأنظار منذ انضمامه إلى الفريق السماوي قادما من بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأحرز هالاند 20 هدفا في 12 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية سابقة، قد أشارت إلى وجود بند "مدريد" في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من شأنه أن يمكّن النجم النرويجي من التوقيع مع ريال مدريد في المستقبل.