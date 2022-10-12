أليغري بعد الخسارة: لن أستقيل من تدريب يوفنتوس

تطرق مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إلى إمكانية رحيله عن الفريق بعد الخسارة أمام مكابي حيفا الإسرائيلي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر أليغري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أنه "لن أستقيل، التحدي عندما يصبح صعبا يكون أجمل، يجب أن نخرج منه برغبة وشجاعة".

وأشار إلى أنه "من الصعب شرح ذلك، علينا فقط التزام الصمت لأننا لم نقدم أداء جيدا، نحتاج إلى الخروج من هذا الموقف والتزام الصمت".

وتابع "سنعود إلى مقر التدريبات وسنبقى هناك في معسكر مغلق حتى لقاء الديربي، إنها ليست مسألة فنية أو تكتيكات، نحن نلعب بشكل فردي وعلينا العودة إلى كوننا فريقا واحدا متحدا".

ورد أليغري على ما وصفه رئيس اليوفي، أنييلي، أنه يجب أن نشعر بالخجل بعد الخسارة، بالقول إنه "على حق، لقد كان الشوط الأول هو الأسوأ، بين الحين والآخر نحتاج للعودة والتراجع عن هذه المواقف، لدينا المزيد من الوقت للعمل، ليس صحيحا أن نقدم مثل هذه العروض".