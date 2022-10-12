  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أليغري بعد الخسارة: لن أستقيل من تدريب يوفنتوس

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 08:59

أليغري بعد الخسارة: لن أستقيل من تدريب يوفنتوس
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إلى إمكانية رحيله عن الفريق بعد الخسارة أمام مكابي حيفا الإسرائيلي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر أليغري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أنه "لن أستقيل، التحدي عندما يصبح صعبا يكون أجمل، يجب أن نخرج منه برغبة وشجاعة".

وأشار إلى أنه "من الصعب شرح ذلك، علينا فقط التزام الصمت لأننا لم نقدم أداء جيدا، نحتاج إلى الخروج من هذا الموقف والتزام الصمت".

وتابع "سنعود إلى مقر التدريبات وسنبقى هناك في معسكر مغلق حتى لقاء الديربي، إنها ليست مسألة فنية أو تكتيكات، نحن نلعب بشكل فردي وعلينا العودة إلى كوننا فريقا واحدا متحدا".

ورد أليغري على ما وصفه رئيس اليوفي، أنييلي، أنه يجب أن نشعر بالخجل بعد الخسارة، بالقول إنه "على حق، لقد كان الشوط الأول هو الأسوأ، بين الحين والآخر نحتاج للعودة والتراجع عن هذه المواقف، لدينا المزيد من الوقت للعمل، ليس صحيحا أن نقدم مثل هذه العروض".

بودكاست عرب 48

#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب ريال مدريد: لم نلعب جيدا رغم حسم التأهل
مدرب ريال مدريد: لم نلعب جيدا رغم حسم التأهل

2022-10-12

مفاجأة في عقد هالاند مع مانشستر سيتي!
مفاجأة في عقد هالاند مع مانشستر سيتي!

2022-10-11

باريس سان جيرمان يحدد سعرا مقابل بيع مبابي
باريس سان جيرمان يحدد سعرا مقابل بيع مبابي

2022-10-11

الأكثر قراءة

نابلس: إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار

نابلس: إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار

2022-10-11
اشتباكات بمخيم شعفاط وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بعناتا

اشتباكات بمخيم شعفاط وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بعناتا

2022-10-11
توافق إسرائيلي لبناني بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

توافق إسرائيلي لبناني بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

2022-10-11
آفاق المقاومة في شمال الضفة‎‎

آفاق المقاومة في شمال الضفة‎‎

2022-10-11
شكوك إسرائيلية حيال توقيع اتفاق ترسيم الحدود بالأسابيع القريبة

شكوك إسرائيلية حيال توقيع اتفاق ترسيم الحدود بالأسابيع القريبة

2022-10-11