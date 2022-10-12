مدرب ريال مدريد: لم نلعب جيدا رغم حسم التأهل

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عن عدم رضاه عن أداء فريقه رغم حسم التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل أمام شاختار دونيتسك بهدف لكل منهما.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أصيب روديغر بقطع في جبهته، ونزف كثيرا لكنه بخير، أعتقد أن إصابته ليست خطيرة، لأنه واع وتحدث ويبتسم وسعيد بهدفه الذي كان مهما جدا".

وأضاف "لم نلعب جيدا لكن هذا الفريق لم يستسلم أبدا، وتأهلنا إلى دور الـ16 في ليلة بدت سيئة، الخصم غير النظام إذ وضع لاعبين يقطعون التمريرات بين الخطوط، والهدف صعب الأمور علينا ولعبنا بشكل سيئ للغاية".

وتابع "لم نبحث عن مراوغات لكسر الخطوط، والأمر الإيجابي أننا لا نستسلم أبدا".

وأوضح "كانت الخطة تغيير اللاعبين بعد 60 دقيقة للتنشيط، ووصلنا إلى هذه المرحلة من الموسم بشكل جيد مع تحقيق أهدافنا".

وعن هازارد، قال المدرب الإيطالي "لقد أدى عمله، وواجه صعوبات مثل بنزيمة، لأن الخصم أغلق منطقته، وقمت بهذه التغييرات لأننا نملك دكة بدلاء قوية".

وواصل "لقد غيرنا طريقة الضغط، ووجد الخصم مساحة بجانب فالفيردي ورودريغو في الوسط، هذا الأمر أزعجنا، إذ جعل المباراة معقدة".

وأتم بالحديث عن مستقبل كروس "سيختار البقاء أو إنهاء مسيرته، لكنه كان أحد أفضل اللاعبين".

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما رفع شاختار دونيتسك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.