مبابي يدرس فسخ عقده مع باريس سان جيرمان

يفكر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في فسخ عقده الجديد مع فريقه باريس سان جيرمان الذي وقعه في أيار/مايو الماضي.

وقالت صحيفة "ليكيب"، إن القانون الفرنسي يلزم مبابي في هذه الحالة، بسداد مبالغ مالية ضخمة لباريس، ربما تفوق قيمة راتبه الضخم على مدار مدة التعاقد حتى صيف 2025.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيكون بمثابة قيمة صفقة انتقال مبابي، وسيسدده فريق آخر عن طريق المهاجم الفرنسي.

ونقلت "ليكيب" على لسان خبير قانوني، أنه حال التأكد من لجوء باريس للاستعانة بوكالة خارجية تهاجم مبابي، فإن ذلك كافيًا لفسخ عقد اللاعب، لعدم الالتزام ببند الولاء من قبل إدارة النادي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الخيار الأكثر احتمالية، هو مغادرة مبابي لصفوف سان جيرمان صيف 2023، بدلًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.