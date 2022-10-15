ماذا يُقلق ميسي قبل مونديال قطر؟

أبدى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قلقه حيال الإصابات التي تعرض لها مواطنيه باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا، قبل عدة أسابيع على انطلاق بطولة كأس العالم "مونديال قطر".

وتعرض ميسي لإصابة طفيفة، مؤخرا، حيث أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن المتوقع أن يلحق بمباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا بعد تعافيه من مشكلة في الساق.

وذكر ميسي في تصريحات لقناة "DirectTV Sports"، أنه "أتمنى أن يتعافى دي ماريا وديبالا، وما زال لديهما وقت لذلك".

وأضاف "نأمل في وصول كافة اللاعبين للمونديال بحالة جيدة.. الخوف من الإصابة موجود، لكن الأفضل أن تلعب بشكل طبيعي".

وأشار صاحب الـ35 عاما إلى اختلاف أجواء النسخة المقبلة من كأس العالم، نظرا لإقامتها نهاية العام، مضيفا "هناك بعض الأمور التي قد تحدث وتمنع بعض اللاعبين من المشاركة بها".

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية، المكسيك وبولندا.