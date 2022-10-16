كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يُسقط برشلونة ويستعيد الصدارة

ألحق ريال مدريد الخسارة بغريمه التقليدي برشلونة بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة وفيديركو فالفيردي ورودريغو، في المقابل سجل هدف برشلونة اللاعب فيران توريس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بتهديد من جانب الضيوف، عبر تسديدة رافينيا من خارج منطقة الجزاء، والتي أمسك بها بسهولة أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 5.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 12.

وذلك بواسطة هجمة عكسية مرر خلالها توني كروس الكرة لفينيسيوس، لينطلق الأخير وينفرد بالحارس تير شتيغن الذي تصدى لتسديدة البرازيلي، لترتد الكرة أمام بنزيمة ليضعها في الشباك.

(Gettyimages)

وأهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25، عندما تلقى كرة عرضية أرضية من زميله رافينيا قرب المرمى، لكنه سدد بقوة زائدة أعلى العارضة.

وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 35، بقذيفة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، استقرت أسفل يمين تير شتيغن.

وصوب فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط برشلونة، كرة أرضية تصدى لها أندري لونين، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 37.

(Gettyimages)

ومع بداية الشوط الثاني، مرر بنزيمة كرة لتوني كروس، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء أعلى العارضة الأفقية.

وفي الدقيقة 52 أحرز بنزيمة هدفا للميرينغي من تصويبة رائعة، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب البديل أنسو فاتي قذيفة أرضية قوية، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الريال، في الدقيقة 77.

ونجح فيران توريس، لاعب برشلونة، في تقليص الفارق في الدقيقة 83.

(Gettyimages)

وذلك عندما انطلق فاتي على الطرف الأيسر، ومرر كرة عرضية خطيرة لمسها ليفاندوفسكي، لكنها لم تتوجه نحو الشباك كما أراد، لتصل إلى توريس الذي سجلها في مرمى الريال.

وكاد فاتي أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 87، بتسديدة مزدوجة مرت بجانب القائم الأيسر.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر مخالفة من جانب إريك جارسيا ضد رودريغو الذي انبرى لتنفيذها بنفسه، وسجل أسفل يسار الحارس تير شتيغن، في الدقيقة 91.

وقتل هذا الهدف حلم برشلونة بالريمونتادا، وأمن النقاط الثلاث للميرينغي.