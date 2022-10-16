منتخب إنجلترا يفقد أحد نجومه في مونديال قطر

يفقد منتخب إنجلترا أحد نجومه في بطولة كأس العالم "مونديال قطر" المقرر انطلاقها الشهر القادم، وذلك بعد الكشف عن مدة غيابه بسبب الإصابة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي نهائيات المونديال ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

وأصيب نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في الركبة، خلال فوز فريقه على ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي "بعد إصابة الركبة التي تعرض لها ريس جيمس في مباراة ضد ميلان، تلقى اللاعب العلاج من القسم الطبي في تشيلسي، وزار أحد المتخصصين في نهاية الأسبوع المنقضي".

وأضاف البلوز "بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بات جيمس بشكل مؤكد خارج المونديال، ويحتاج إلى معجزة من أجل اللحاق بالبطولة.

وأوضحت أن كيران تريبير نجم نيوكاسل يونايتد، سيصبح الخيار الأول للمدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، في مركز الظهير الأيمن، في كأس العالم.