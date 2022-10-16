  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

منتخب إنجلترا يفقد أحد نجومه في مونديال قطر

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 08:56

منتخب إنجلترا يفقد أحد نجومه في مونديال قطر
اللاعب الإنجليزي ريس جيمس (Gettyimages)
عرب ٤٨

يفقد منتخب إنجلترا أحد نجومه في بطولة كأس العالم "مونديال قطر" المقرر انطلاقها الشهر القادم، وذلك بعد الكشف عن مدة غيابه بسبب الإصابة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي نهائيات المونديال ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

وأصيب نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في الركبة، خلال فوز فريقه على ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي "بعد إصابة الركبة التي تعرض لها ريس جيمس في مباراة ضد ميلان، تلقى اللاعب العلاج من القسم الطبي في تشيلسي، وزار أحد المتخصصين في نهاية الأسبوع المنقضي".

وأضاف البلوز "بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بات جيمس بشكل مؤكد خارج المونديال، ويحتاج إلى معجزة من أجل اللحاق بالبطولة.

وأوضحت أن كيران تريبير نجم نيوكاسل يونايتد، سيصبح الخيار الأول للمدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، في مركز الظهير الأيمن، في كأس العالم.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
#كأس العالم
#منتخب إنجلترا
#ريس جيمس

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب ليفربول: أفضل أن يحصل غوارديولا على أجازة 4 سنوات!
مدرب ليفربول: أفضل أن يحصل غوارديولا على أجازة 4 سنوات!

2022-10-16

لاعب بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد
لاعب بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد

2022-10-15

ماذا يُقلق ميسي قبل مونديال قطر؟
ماذا يُقلق ميسي قبل مونديال قطر؟

2022-10-15

الأكثر قراءة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

2022-10-15
حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

2022-10-15
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

2022-10-15
إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار

إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار "بداية النهاية"

2022-10-15
حوادث الدهس: وفاة شاب من الرينة بعد أسبوعين من وفاة شقيقه

حوادث الدهس: وفاة شاب من الرينة بعد أسبوعين من وفاة شقيقه

2022-10-15