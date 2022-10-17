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بيع نحو 3 ملايين تذكرة لمونديال قطر

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 18:37

بيع نحو 3 ملايين تذكرة لمونديال قطر
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن قطر ستقدم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم، مضيفا أنه جرى بيع نحو 3 ملايين تذكرة لحضور نهائيات البطولة ابتداء من الشهر القادم.

وقال إنفانتينو إنه "خلال تجولكم في قطر ستجدون التحضيرات الكبيرة من حيث الملاعب ومنشآت التدريبات والبنية التحتية الضخمة في قطر، كل شيء جاهز والجميع مرحب به هنا".

وأشار إلى أنه "خلال السنوات الماضية كانت قطر تعد بتقديم الأفضل، وهي هي تقدم الأفضل، بطولة كأس العالم لا تتعلق بالبنية التحتية والملاعب فقط، بل هي للجماهير والإرث الذي ستتركه قطر، وترك ذكريات مميزة ستبقى مدى الحياة، وخصوصًا بوجود الكثير من المتعة هنا في قطر".

وشدد على أن "العالم متحمس وقطر جاهزة وكل شيء أصبح جاهزا، معا سنقدم أفضل نسخة لبطولة كأس العالم، داخل الملعب وخارجه، استمتعوا بكل شيء، استمتعوا بكرة القدم، وأراكم في قطر بعد شهر من الآن".

وختم إنفانتينو بالقول إن "بيع نحو 3 ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر هو رقم ممتاز يؤكد حجم الإقبال على هذه النسخة من النهائيات".

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#مونديال قطر
#كأس العالم
#فيفا
#جياني إنفانتينو

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