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مونديال قطر: ميسي يرشح منتخبين للتتويج بكأس العالم

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 18:34

مونديال قطر: ميسي يرشح منتخبين للتتويج بكأس العالم
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

اختار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منتخبين للظفر ببطولة كأس العالم المقامة في قطر ابتداء من الشهر القادم، واستبعد منتخب بلاده من المنافسة عليها.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العالمية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر القادم على أن تنتهي في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وذكر ميسي في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية "فيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة، هناك منتخبات كبرى مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ومتأكد من نسيان بعضها".

وأضاف "لكن إذا كان علي اختيار منتخب أو اثنين فقط، أعتقد اليوم أن البرازيل وفرنسا هما أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم".

وكان ميسي قد ودع مونديال 2018 رفقة منتخب الأرجنتين، من دور الـ16 عقب الخسارة (3-4) أمام فرنسا، التي توجت باللقب في النهاية على حساب كرواتيا.

وصرح "البرغوث" مؤخرا بأن مونديال 2022 سيكون الأخير في مسيرته كلاعب.

وكان نجم برشلونة السابق قريبا من الفوز بكأس العالم، في البرازيل عام 2014، لكن الأرجنتين خسرت النهائي أمام ألمانيا (1-0).

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#ليونيل ميسي
#كأس العالم
#مونديال قطر
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