بنزيمة بعد الكرة الذهبية: أريد الفوز بكأس العالم

يطمح نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، للتتويج ببطولة كأس العالم المقامة في قطر برفقة منتخب بلاده فرنسا، وذلك بعدما توّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمرة الأولى في مسيرته.

وذكر بنزيمة "كان هذا الكأس دائما في ذهني، ولكن بعد سن الثلاثية اكتشفت معنى الطموح، جعلني ذلك أعمل بجد أكبر، وأكون أكثر حسما، وأراهن على أشياء مهمة مثل أن أكون قائدا في الفريق، عندما كان عمري 22 عاما لم يكن لدي نفس الطموح كما الحال اليوم".

ولفت إلى أن هذا النضج العقلي سمح له بمواجهة لحظات صعبة، مثل اتهامه بالتواطؤ في واقعة ابتزاز، ما أدى إلى منعه من اللعب مع منتخب فرنسا لأكثر من 3 سنوات، وهي التهم التي أدين بها أخيرا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتابع "كانت أوقاتا صعبة للغاية، ذهب جميع زملائي في الفريق إلى المنتخبات الوطنية وكنت وحدي في فالديبيباس".

وبحصد هذه الكرة الذهبية، يفي بنزيمة بالوعود الثلاثة التي قطعها لوالدته ذات يوم، والتي تتضمن أيضا شراء منزل لها واللعب مع ريال مدريد.

وأضاف "الآن لدي طموح جديد، أريد الفوز بكأس العالم مع فرنسا. لدي الكثير من الثقة والطموح، وآمل أن أكون في القائمة وأن أكون قادرا على بذل كل ما في وسعي للفوز به".

كما وجه كلمات شكر إلى ريال مدريد، الذي وصفه بأنه "أفضل ناد في العالم"، وأيضا إلى رئيسه فلورنتينو بيريز، الذي اعتبره بالفعل أحد أفراد عائلته.

وفي هذا الصدد، قال "فلورنتينو كان دائما حاضرا في حياتي، في الأوقات الصعبة للغاية وليس فقط على أرض الملعب. لقد جاء إلى منزلي، وجلس مع والديّ للتوقيع معي، واليوم كان سعيدا جدا من أجلي. لقد أخبرني دائما أنني في يوم من الأيام سأفوز بالكرة الذهبية".

كما تذكر زين الدين زيدان، آخر فرنسي فاز بها حتى الآن، والمسؤول عن منحه الجائزة، موضحا أنه كان أيضا المدرب الذي وثق به في مدريد.

وأكد المهاجم أنه في الوقت الحالي، لا يرى نهاية لمسيرته، مشيرا إلى أنه سيأتي "اليوم الذي لا يشعر فيه بالرغبة في الذهاب للتدريب".

وشدد كذلك على أنه سيحاول حاليا "مواصلة تقديم أقصى قدر من المساعدة"، دون التفكير فيما إذا كان بإمكانه حصد جائزة ثانية بهذا المستوى.