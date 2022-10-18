مونديال قطر: منتخب البرتغال يخسر جهود جوتا

عرب ٤٨ / أ ف ب

خسر المنتخب البرتغالي جهود مهاجم ليفربول الإنجليزي، ديوغو جوتا، في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 الشهر المقبل، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق وفق ما أعلن مدرب "الحمر" الألماني يورغن كلوب الثلاثاء.

وتعرض ابن الـ25 عاما لهذه الإصابة في الدقائق الأخيرة من موقعة الدوري الممتاز الأحد ضد مانشستر سيتي حامل اللقب (1-0).

وقال كلوب "ليست أخبار جيدة بالنسبة لديوغو، نعم سيغيب عن كأس العالم"، مضيفا في مؤتمر صحافي عشية لقاء وست هام في الدوري الممتاز "إنها إصابة خطيرة في ربلة الساق. أخبار سيئة للشاب، لنا وللبرتغال".

وتبدأ البرتغال مشوارها في النهائيات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي وكوريا الجنوبية أيضا.

وسيغيب جوتا بالتأكيد عن المباريات الثماني المتبقية لليفربول قبل التوقف من أجل مونديال قطر، بينها اثنتان في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي الذي حسم بطاقته إلى ثمن النهائي، وأخرى نارية في الدوري الممتاز ضد توتنهام في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ويعتبر جوتا الذي انضم إلى ليفربول عام 2020 من وولفرهامبتون ووقع في آب/أغسطس عقدا جديدا طويل الأمد، من العناصر المؤثرة في تشكيلة فريق كلوب الطامح إلى إطلاق موسمه بعد بداية متعثرة جعلته قابعا في المركز الثامن في الدوري الممتاز بفارق 14 نقطة عن آرسنال المتصدر.

وكشف كلوب "سيغيب لفترة طويلة، نتحدث عن أشهر. سنرى، لا يمكنني أن أعطي أرقاما (بشأن مدة الغياب) لكني آمل أن تكون هناك مفاجأة سارة خلال فترة التعافي، لكنها ستكون فترة طويلة".

وغياب جوتا يشكل ضربة إضافية لليفربول الذي يفتقد خدمات الكولومبي لويس دياز لما بعد نهائيات كأس العالم التي تختتم في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويخوض "الحمر" لقاء وست هام أيضا بغياب الكاميروني جويل ماتيب، لكنه قد يستعيد ترنت ألكسندر-أرنولد والفرنسي إبراهيما كوناتيه بعد تعافيهما من الإصابة مع ترجيح مشاركتهما منذ البداية.

ومن المفترض أن يتواجد كلوب مع الفريق رغم طرده في أواخر المواجهة ضد سيتي، وذلك بسبب عدم صدور أي قرار حتى الآن بشأن إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وقال الألماني بهذا الصدد "أعتقد أني سأكون هناك (في الملعب) غدا لأن شيئا لم يحدث حتى الآن. لا أعتقد أن أي شيء (قرار) سيصدر غدا قبل ساعات معدودة من المباراة".