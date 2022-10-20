ريال مدريد يُسقط إلتشي في عقر داره

ألحق ريال مدريد الخسارة بمضيفه إلتشي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 6، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على فينيسيوس جونيور قبل صناعة الهدف.

ونجح فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، في إضافة الهدف الأول للملكي في الدقيقة 11، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس باديا.

وجاء أول تهديد من إلتشي في الدقيقة 20، فمن ركلة ركنية وصلت إلى مورينتي داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس أندري لونين لاعب ريال مدريد.

وأضاف دافيد ألابا الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 26، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على النمساوي.

وتألق لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة قوية من نيكولاس فيرنانديز لاعب إلتشي في الدقيقة 29، وحولها إلى الركنية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لوكاس بويي لاعب إلتشي أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 46، بتسديدة على الطائر داخل منطقة، لكنها مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد.

وتألق باديا حارس مرمى إلتشي في التصدي لتسديدة من كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في الدقيقة 50.

وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، وألغاه حكم المباراة بداعي التسلل للمرة الثالثة.

وتألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لكرة رأسية قوية داخل المنطقة من كليرك لاعب إلتشي، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 70.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 75، حيث تبادل الكرة مع البرازيلي الشاب رودريغو، قبل أن يسدد الفرنسي أسفل يمين الحارس باديا.

وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 89، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله رودريغو داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة وضع الكرة على يمين الحارس باديا ليؤمن النقاط الثلاث للملكي.