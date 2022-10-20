كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي وبايرن يتخلص من لعنة الدور الثاني

عرب ٤٨/ أ ف ب

تأهل نادي بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه بشق الأنفس على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية 2 – صفر، الليلة الماضية، فيما تخلص بايرن ميونيخ من لعنة الخروج من الدور الثاني بفوزه على أوغسبورغ 5 - 2.

وافتتح دورتموند التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل مدافع هانوفر برايت أري - مبي الذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من يوسوفا موكوكو (11).

وحرم حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل الفريق المضيف من العودة بالنتيجة بتصديه لعدة كرات أبرزها فرصتين للمهاجم النروجي هافارد نيلسن (6 و31)، وثالثة لماكسيميليان باير (32).

وأجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش 4 تغييرات في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، فيما تابع كوبل تألقه بتصديه مرة أخرى لتسديدة نيلسن من 16 مترا (69)، قبل أن يضيف دورتموند الثاني بعد دقيقتين إثر خطأ من فيل نويمان على البديل الإنجليزي جود بيلينغهام داخل منطقة الجزاء، انبرى لها الأخير بنفسه ليسدد كرة إلى يسار الحارس ليو فاينكاف.

وطرد الحكم لاعب دورتموند البديل الآخر كريم أدييمي بعد خطأ على المنفرد ديريك كون (85)، إلاّ أن هانوفر فشل في العودة بالنتيجة.

وبلغ بايرن ميونيخ ثمن النهائي بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسمين الماضيين بفوزه في صراع بافاري على أرض أوغسبورغ 5 - 2.

وثأر بايرن من خسارته أمام منافسه صفر - 1 في الدوري على الملعب ذاته قبل شهر.

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن الكاميروني إريك تشوبو - موتينغ هدفين (27 و59) ويوزوا كيميش (53) وجمال موسيالا (74) والكندي ألفونسو ديفيس (90+1)، فيما سجل هدفي الفريق الخاسر الدنماركي مادس بيدرسن (11) والفرنسي دايوت أوباميكانو (65).

وشارك في صفوف بايرن في الشوط الثاني توماس مولر والفرنسي كينغلسي كومان بعد عودتهما من الإصابة، فيما حرس عرينه سفن أولرايش جراء غياب الدولي مانويل نوير لإصابته في كتفه.

وكان أونيون برلين متصدر الدوري على قدر الآمال بفوزه على هايدنهايم من الدرجة الثانية 2 - صفر، فيما سحق شتوتغارت ضيفه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 6 - صفر.

وفاز فرايبورغ على سانت باولي من الدرجة الثانية 2 - 1 بعد التمديد بفضل هدف قاتل للنمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقة 120.

وكان سان باولي تقدم عبر لوكاس داشنر (42)، وعادل فرايبورغ في وقت متأخر بفضل ماتياس غنتر (90 + 3).

وفاجأ بادربورن من الدرجة الثانية ضيفه فيردر بريمن بفوزه عليه بركلات الترجيح 5 - 4 بعد تعادلهما 2 - 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم ثاني ترتيب الدرجة الثانية بهدفين عبر فيليكس بلات (22) وسيرلود كونته (43)، قبل أن يقلب بريمن تاسع الـ"بوندسليغا" الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني بهدفي ليوناردو بيتينكورت (65) وميتشيل فايزر (84).

وحسم ساندهاوزن صراع الدرجة الثانية ليلحق بركب المتأهلين بفوزه على ضيفه كارلسروه بركلات الترجيح 8 - 7 بعد تعادلهما 2 - 2 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وافتتحت مباريات الدور الثاني، الثلاثاء، ففاز لايبزيغ حامل اللقب على هامبورغ من الدرجة الثانية 4 - صفر، وأينتراخت فرانكفورت على شتوتغارتر كيكرز من الدرجة الخامسة 2 - صفر، وماينتس على لوبيك من الدرجة الرابعة 3 - صفر.

وحقق هوفنهايم انتصارا ساحقا على شالكه 5 - 1 وفاز فولفسبورغ على أينتراخت براونشفايغ من الدرجة الثانية 2 - 1، وبوخوم على إلفيرسبورغ من الدرجة الثالثة 1 - صفر، فيما ودّع بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته أمام مضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية 1 - 2.