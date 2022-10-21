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ميسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الفرنسي

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 09:52

ميسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الفرنسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

حصد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقدمت رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا الجائزة لميسي، بعد تفوقه على لاعب ليل، جوناثان ديفيد، ولاعب لوريان دانجو أوتارا.

وخاض ميسي 3 مباريات بالدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، ونجح في ترك البصمة في كل مباراة، وكانت البداية بصناعة هدفين في فوز باريس على حساب نانت بثلاثة أهداف نظيفة يوم 3 أيلول/سبتمبر.

ثم عاد وصنع ميسي، هدف فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست يوم 10 أيلول/سبتمبر.

كما أحرز ميسي هدف فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون يوم 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبفضل تلك العروض، حصد ميسي نسبة 58% من الأصوات التي جرى الإعلان عنها الخميس، ليخلف بالتالي، زميله البرازيلي نيمار، والذي توج بالجائزة في شهر آب/أغسطس الماضي.

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#ليونيل ميسي
#الدوري الفرنسي
#باريس سان جيرمان

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