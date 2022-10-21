ميسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الفرنسي

حصد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقدمت رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا الجائزة لميسي، بعد تفوقه على لاعب ليل، جوناثان ديفيد، ولاعب لوريان دانجو أوتارا.

وخاض ميسي 3 مباريات بالدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، ونجح في ترك البصمة في كل مباراة، وكانت البداية بصناعة هدفين في فوز باريس على حساب نانت بثلاثة أهداف نظيفة يوم 3 أيلول/سبتمبر.

ثم عاد وصنع ميسي، هدف فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست يوم 10 أيلول/سبتمبر.

كما أحرز ميسي هدف فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون يوم 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبفضل تلك العروض، حصد ميسي نسبة 58% من الأصوات التي جرى الإعلان عنها الخميس، ليخلف بالتالي، زميله البرازيلي نيمار، والذي توج بالجائزة في شهر آب/أغسطس الماضي.