تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو في الشتاء

يستهدف تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان تشيلسي قد حاول ضم كريستيانو في الصيف الماضي، إلا أن مدرب الفريق آنذاك، توماس توخيل، رفض الصفقة.

وحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى التخلص من كريستيانو، كما أن اللاعب مستعد لخفض راتبه من أجل الانتقال إلى ناد جديد في الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي ما زال مهتما بضم كريستيانو، ويسعى لإتمام التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

واستبعد مدرب اليونايتد، إريك تين هاج، الدون من تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي أمس، السبت، وذلك بعد أن رفض اللاعب أن يلعب بديلا ضد توتنهام، وغادر "أولد ترافورد" مبكرا، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد (2-0).