مانشستر سيتي يسعى إلى التعاقد مع ميسي جورجيا

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد مع لاعب نابولي الإيطالي، خفيتشا كفاراتسخيليا، والملقب بـ"ميسي بجورجيا".

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الجناح الجورجي، كفارا، الذي انتقل إلى نابولي دون صخب في تموز/يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو، بعد رحيله عن دينامو باتومي المحلي بعقد يمتد لغاية صيف 2027، سرعان ما خطف الأنظار في ظل تألقه هذا الموسم بقميص نابولي ليصبح أحد نجوم كرة القدم الإيطالي، محرزا 7 أهداف هذا الموسم بالإضافة إلى صناعة 8 أخرى خلال 14 مباراة فقط.

ونال كفاراتسخيليا أيضا جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي في آب/أغسطس، وأدى مستواه المبهر إلى أن يُطلق عليه لقب "كفارادونا"، تيمنا بالأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو ماردونا الذي حقق مع نابولي أبرز إنجازاته محليا وأوروبيا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وضع عينه على خفيتشا كفاراتسخيليا، صاحب الـ21 عاما، ومستعد للذهاب لأبعد مستوى في المفاوضات مع أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وبحسب المصدر، فقد انضم السيتي بهذا الشكل لكبار القارة العجوز الذين يرغبون في ضم الجناح الجورجي الموهبة، الذي يلعب بمنتخب بلاده الأول منذ عام 2019 والذي سبق له ارتداء قمصان دينامو تبليسي وروستافي في جورجيا ولوكوموتيف موسكو وروبن كازان في روسيا.