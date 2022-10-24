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مفاجأة: مبابي يتقاضى ربع ميزانية سان جيرمان

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 08:41

مفاجأة: مبابي يتقاضى ربع ميزانية سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى تفاصيل مثيرة في العقد الخيالي للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن مبابي وقع في أيار/مايو الماضي على عقد مع بي إس جي لغاية صيف 2025، وهو يعتبر الأغلى في التاريخ لأي رياضي، حيث سيربح بموجبه 630 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مدة العقد الفعلية موسمان، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشرط موافقة مبابي، دون أن يتضمن بنودا متعلقة بالألقاب أو الجوائز الفردية، مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

وبيّنت أن الراتب الشهري لكيليان مبابي تضاعف 3 مرات، ليصل إلى 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو خالصة الضرائب).

كما سيحصل المهاجم الفرنسي على مكافأة توقيع قيمتها 180 مليون يورو، على 3 أقساط مستحقة بحلول شهر يوليو/تموز، على أن ينال مبابي المبلغ كاملا، في حال رحيله قبل انتهاء العقد.

وخصص سان جيرمان أيضا مكافأة ولاء للدولي الفرنسي، بقيمة 70 مليون يورو، سيحصل عليها صيف العام المقبل في حال استمراره مع الفريق، وستزيد 10 ملايين يورو سنويًا عن كل موسم يقضيه مع بي إس جي.

وختمت "لو باريزيان" تقريرها بأن مبابي سيحصل على 45% من إجمالي هذه الأموال، بعد خصم الضرائب، مؤكدةً أن عقده يمثل ربع ميزانية النادي الباريسي.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

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