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مدرب يوفنتوس: لا نستحق سوى مكان بالدوري الأوروبي

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 09:11

مدرب يوفنتوس: لا نستحق سوى مكان بالدوري الأوروبي
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

تحدث مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، عقب خسارة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة 3-4، وإقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصد اليوفي 3 نقاط فقط من 5 مباريات خاضها في البطولة الأوروبية، ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

وذكر أليغري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": بعد هدف التعادل (1-1)، لا يمكنك أبدا أن تستقبل هدفا بعده مباشرة من ركلة جزاء، لقد جعلنا الحياة صعبة على أنفسنا، ولم نستغل فرصتين لفلاهوفيتش، ثم بعد الاستراحة تأخرنا (4-1)".

وأضاف "هذا الإقصاء من البطولة مؤلم، نشعر بالغضب وخيبة الأمل، لكن علينا التركيز الآن على الدوري الإيطالي واللحاق بالمتصدرين لأن بدايتنا لم تكن جيدة ونحتاج لاستعادة طاقتنا البدنية والعقلية".

وتابع "يجب أن نقبل الإقصاء ونحول خيبة الأمل إلى دافع للمباراة القادمة، لقد أقصينا بالفعل، لكن لا يزال يتعين علينا البقاء في اللعبة، لسوء الحظ جعلنا الأمر أكثر صعوبة على أنفسنا".

وزاد "ما زلنا في مركز مؤهل للدوري الأوروبي بالوقت الحالي، وكنا نأمل أن تكون المباراة الأخيرة ذات قيمة أكبر لكن للأسف لا نستحق سوى مكان بالدوري الأوروبي".

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#دوري أبطال أوروبا
#بنفيكا

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