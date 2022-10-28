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روما يستهدف التعاقد مع اللاعب حسام عوار

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 09:10

روما يستهدف التعاقد مع اللاعب حسام عوار
اللاعب الفرنسي حسام عوار (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى فريق روما الإيطالي اهتمامه للتعاقد مع لاعب ليون الفرنسي، حسام عوار، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن فريق "الذئاب" يسعى إلى تدعيم خط الوسط بصفقة عوار في كانون الثاني/يناير القادم.

وأضاف أن روما باشر مفاوضاته مع عوار، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي.

ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، أقل من عام رفقة الفريق الفرنسي، ويعاني من أجل اللعب بصورة منتظمة مع ليون هذا الموسم.

وشارك عوار كبديل في افتتاح الموسم أمام أجاكسيو، إلا أنه غاب بعدها لنحو شهرين بسبب إصابة في الكاحل، ثم تواجد على مقاعد البدلاء.

ويرحب ليون برحيل حسام عوار مقابل مبلغ زهيد في فترة الانتقالات الشتوية، قبل رحيله عن الفريق بالمجان خلال الصيف المقبل.

ويرغب عوار في الحصول على راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون يورو بجانب الحوافز، مما يصعب المهمة على ذئاب روما.

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#روما
#حسام عوار
#ليون

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