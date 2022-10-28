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مفاجأة: فاتي على استعداد للرحيل عن برشلونة

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 09:19

مفاجأة: فاتي على استعداد للرحيل عن برشلونة
اللاعب الإسباني فاتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

يخطط اللاعب، أنسو فاتي، للرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة؛ حسب ما كشف تقرير صحفي إسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي لا يشعر بالسعادة لعدم مشاركته بشكل كبير تحت قيادة المدرب، تشافي هيرنانديز.

وأشارت إلى أن فاتي تعافى من الإصابة التي ألمت به، وأصبح جاهزا منذ نهاية الموسم المنصرم، إذ خاض 3 مباريات فقط من 16 مباراة خاضها الفريق.

وأضافت أن فاتي أخبر وكيله خورخي مينديز أنه على استعداد للرحيل عن برشلونة عقب نهاية الموسم إذا لم يتغير الوضع.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ليست قلقة من هذا الأمر، سيما وأن فاتي يرتبط بعقد حتى صيف 2027 ويوجد شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

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#برشلونة
#أنسو فاتي

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