برشلونة يدرس التعاقد مع نجم ريال مدريد

يدرس فريق برشلونة الإسباني إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد، ماركو أسينسيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية ما أثار جدلا داخل جدران الأول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد في الصيف القادم، وبالتالي سيكون بإمكانه التفاوض والانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن هناك جدل داخلي في برشلونة حول التوقيع مع أسينسيو في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن الفريق الذي يؤيد التعاقد مع أسينسيو، يرى أنه لاعب دولي يتمتع بجودة ممتازة، بالإضافة إلى كونه صفقة مجانية وقادم من الغريم ريال مدريد، مما يعد ضربة قوية في الميركاتو.

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض في برشلونة، أن تدعيم الهجوم ليس أولوية في البارسا، والأمر كذلك بالنسبة لمركز الظهير الأيسر.

وذكرت الصحيفة أن أولوية برشلونة في الميركاتو، تذهب إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد لخلافة بوسكيتس، بالإضافة إلى ضم ظهير أيسر.