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نوير يبعث الأمل في بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 10:52

نوير يبعث الأمل في بايرن ميونخ
الحارس الألماني مانويل نوير (Gettyimages)
عرب ٤٨

بعث الحارس الألماني، مانويل نوير، الأمل في صفوف بايرن ميونخ بعد عودته إلى التدريبات قبل المباراة المقررة أمام إنتر ميلان في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب نوير عن مباريات الفريق البافاري أمام فيكتوريا بلزن وفرايبورغ وأوغسبورغ وهوفنهايم وبرشلونة وماينز، بسبب الإصابة.

وأعلن الفريق البافاري في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، مشاركة نوير في تدريبات الحراس كاملة في المران الأخير لمواجهة النيراتزوري.

ورغم ذلك، فإنه من المستبعد مشاركة الحارس المخضرم في مباراة اليوم، حيث أشار مدربه جوليان ناجلسمان، إلى احتمالية عودته في المباراة التالية بالدوري الألماني الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه العودة الوشيكة لتبدد القلق إزاء احتمالية غياب نوير عن المشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022.

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#بايرن ميونخ
#مانويل نوير

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