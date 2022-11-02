محمد صلاح: لعبنا بشكل جيد أمام فريق صعب

تحدث النجم المصري، محمد صلاح، بعد فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وأضاف اللاعب داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 98 من الوقت بدل الضائع.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل تأكيد هدف صلاح، الذي حقق فريقه الفوز الخامس على التوالي في المسابقة، بيد أنه أنهى المجموعة ثانيا وراء نابولي بفارق المواجهات المباشرة، ليتأهلا معا إلى ثمن النهائي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب انتهاء اللقاء "إنه شعور جيد أن تفوز على أحد أفضل الفرق في العالم. نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار".

وتابع "إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة. نحتاج فقط إلى التركيز في الدوري. في النهاية حصلنا على نتيجة مهمة جدا. لعبنا بشكل جيد ضد فريق صعب".

واعترف صلاح بأنه لم يكن يعرف أن الهدف الذي أحرزه قد سجل باسمه، وقال "بصراحة لم أكن أعرف أنه كان هدفي لأن الكرة كانت بالداخل. شكرا لتأكيد ذلك! يمكن لأي شخص أن يسجل، أهم شيء هو الفريق".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أننا فزنا، لقد لعبنا مباراة جيدة، وكنا أسرع في التعامل مع الكرة وكنا نستعيدها بسرعة أيضا".

واختتم "نحن لا نقدم أداء جيدا في الدوري، لكن هذا سيدفعنا ومن ثم نأمل أن نتمكن من تحقيق المزيد".