  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميلان يتمسك بالتعاقد مع المغربي زياش

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 11:04

ميلان يتمسك بالتعاقد مع المغربي زياش
النجم المغربي حكيم زياش (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى فريق آيه سي ميلان تمسكه بإمكانية التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، في الفترة القادمة.

ويسعى ميلان إلى تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبدى ميلان اهتمامه بضم زياش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يركز على ضم الموهبة البلجيكية، شارل دي كيتيلاري، من صفوف كلوب بروج.

ويعاني زياش لحجز مكانًا له في التشكيل الأساسي مع تشيلسي، بعدما شارك أساسيًا في البريمييرليغ للمرة الأخيرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يحرص زياش على الانضمام لميلان، ونقل ممثليه ذلك الاهتمام للثنائي باولو مالديني وفريدريك ماسارا في الأيام الماضية.

وتكمن الفكرة الحالية في ضمه على سبيل الإعارة مع وضع خيار الشراء بصورة نهائية، ويفكر ميلان جديًا في التحرك على هذا النحو رغم عدم اتخاذ القرار النهائي بعد.

يذكر أن ميلان يبحث عن تدعيم صفوف في شهر كانون الثاني/يناير، في ظل منافسته الشديدة مع نابولي على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

بودكاست عرب 48

#ميلان
#حكيم زياش
#تشيلسي

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة يوفنتوس
إنتر ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة يوفنتوس

2022-11-04

بيكيه لاعب برشلونة يعلن اعتزال كرة القدم
بيكيه لاعب برشلونة يعلن اعتزال كرة القدم

2022-11-03

محمد صلاح ورياض محرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن المونديال
محمد صلاح ورياض محرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن المونديال

2022-11-03

الأكثر قراءة

أربعة شهداء خلال ساعات: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في جنين

أربعة شهداء خلال ساعات: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-11-03
وفاة المناضلة فاطمة البرناوي أوّل أسيرة في الثورة الفلسطينيّة

وفاة المناضلة فاطمة البرناوي أوّل أسيرة في الثورة الفلسطينيّة

2022-11-03
الثاني خلال ساعات: شهيد برصاص الاحتلال عند الأقصى

الثاني خلال ساعات: شهيد برصاص الاحتلال عند الأقصى

2022-11-03
أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين والمجتمع العربي

أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين والمجتمع العربي

2022-11-03
انتقادات للبيد تحمله مسؤولية فوز نتنياهو: حرق مئات آلاف الأصوات

انتقادات للبيد تحمله مسؤولية فوز نتنياهو: حرق مئات آلاف الأصوات

2022-11-03