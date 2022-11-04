ميلان يتمسك بالتعاقد مع المغربي زياش

أبدى فريق آيه سي ميلان تمسكه بإمكانية التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، في الفترة القادمة.

ويسعى ميلان إلى تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبدى ميلان اهتمامه بضم زياش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يركز على ضم الموهبة البلجيكية، شارل دي كيتيلاري، من صفوف كلوب بروج.

ويعاني زياش لحجز مكانًا له في التشكيل الأساسي مع تشيلسي، بعدما شارك أساسيًا في البريمييرليغ للمرة الأخيرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يحرص زياش على الانضمام لميلان، ونقل ممثليه ذلك الاهتمام للثنائي باولو مالديني وفريدريك ماسارا في الأيام الماضية.

وتكمن الفكرة الحالية في ضمه على سبيل الإعارة مع وضع خيار الشراء بصورة نهائية، ويفكر ميلان جديًا في التحرك على هذا النحو رغم عدم اتخاذ القرار النهائي بعد.

يذكر أن ميلان يبحث عن تدعيم صفوف في شهر كانون الثاني/يناير، في ظل منافسته الشديدة مع نابولي على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.