سان جيرمان يخطط لإفساد خطة تشيلسي في الميركاتو

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إفساد خطة جديدة لنظيره تشيلسي الإنجليزي، من خلال إغلاق الباب أمامه ومنعه من ضم أحد لاعبيه الأساسيين.

ويعد المدافع الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، هدفا رئيسيا لتشيلسي منذ فترة طويلة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب دخل في محادثات مع إدارة فريقه من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويأتي ذلك قبل 18 شهرا على انتهاء عقد كيمبيمبي داخل ملعب "حديقة الأمراء"، مما كان سيسهل على تشيلسي عملية التحرك لضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن تشيلسي حاول ضم كيمبيمبي الصيف المنصرم، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، لكن مطالب باريس المرتفعة حالت دون ذلك.