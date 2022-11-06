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باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 09:39

باريس سان جيرمان يتفوق على ريال مدريد
لاعبو باريس سان جيرمان (Gettyimages)
عرب ٤٨

تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني في المكافآت التي حصل عليها الفريقان هذا الموسم من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تفوق سان جيرمان بعد بلوغه دور ثمن النهائي من مقعد الوصافة، فيما سيطر الميرنغي على صدارة مجموعته.

وحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن سان جيرمان حقق عائدات من دوري الأبطال هذا الموسم بلغت 98.04 مليون يورو.

وقسمت عائدات باريس إلى: 29.56 مليون يورو وفقا لمعامل اليويفا، و29.44 مليون يورو من البث، و39.04 مليون يورو من الأداء الرياضي.

وجاء ريال مدريد حامل اللقب في الترتيب الثاني بـ96.93 مليون يورو، ثم حل مانشستر سيتي ثالثا بـ89.69 مليون مليون يورو.

واحتل بايرن ميونخ المركز الرابع بـ87 مليون يورو، تلاه تشيلسي بـ83.7 مليون، ثم ليفربول في المرتبة السادسة بـ83.3 مليون يورو.

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#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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