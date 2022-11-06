حارس ليفربول يكشف سر التفاهم مع محمد صلاح!

تطرق حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر، إلى سر التفاهم بينه وبين النجم المصري، محمد صلاح.

وقبل المواجهة أمام توتنهام هوتسبير، قدم أليسون 3 تمريرات حاسمة لصلاح أحرز منها 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي ومانشستر سيتي.

وذكر الحارس البرازيلي في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، أنه "أعمل على هذا الأمر، لكن ليس كل يوم، بسبب ما يتطلبه تسديد الكرة من جهد بدني".

وأضاف "الأمر يتعلق أكثر بالتفاهم الذي يربطني بصلاح.. أعلم كيف وأين يركض. أعرف سرعته وقدراته.. كما أنني أمتلك القدرة على لعب الكرة خلف خط دفاع المنافس".

وختم أليسون "أود التدرب على هذا الأمر بشكل أكبر، لكن ليس لدينا الوقت الكافي.. هناك الكثير من المباريات، واحدة تلو الأخرى".