ريال مدريد يستهدف ضم لاعب ميلان

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع لاعب آيه سي ميلان الإيطالي، رافائيل لياو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه في صيف 2024، وهو يرفض عروض التجديد حتى الآن مع ميلان.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لياو مدرج في قائمة اهتمامات ريال مدريد منذ فشل الميرنغي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي يعد المنافس الأكبر لريال مدريد في صفقة لياو، خاصة أن البلوز مستعد لدفع 120 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي.

كما أن يملك تشيلسي خيارا بإدراج المهاجم أرماندو بروخا ضمن الصفقة، خاصة أنه يحظى باهتمام مسؤولي ميلان.

وذكرت أن تجديد لياو مع ميلان سيحتاج 95 مليون يورو، تنقسم إلى 80 مليونًا (إجمالي الراتب طول فترة العقد الجديد)، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو لصالح لسبورتينغ لشبونة، و5 ملايين يورو عمولة الوكيل خورخي مينديز.