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ماذا قال بيكيه بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة؟

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 09:47

ماذا قال بيكيه بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة؟
النجم الإسباني جيرارد بيكيه (Gettyimages)
عرب ٤٨

خاض النجم الإسباني، جيرارد بيكيه، مباراة الأخيرة رفقة فريقه برشلونة أمام ألميريا والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وأعلن بيكيه، في وقت سابق، أنه سينهي مسيرته كلاعب بقميص البارسا، بعدما توّج بـ30 بطولة مع الفريق الكاتالوني.

وذكر بيكيه في رسالته الوداعية للجماهير عقب المباراة "أولا أود أن أشكركم لحضوركم اليوم، وكذلك الزملاء والموظفين والأطباء وكل من يساعدنا يوما بعد يوم، وأشكر مجلس الإدارة على كل هذه السنوات".

وأضاف "في الحياة عندما تكبر تريد أحيانا التخلي، مع الكثير من الحب والعاطفة بيني وبين برشلونة، أعتقد أن الوقت قد حان لأترك مساحة للآخرين".

وتابع "أعتقد أنني سأكون هنا في المستقبل مرة أخرى، فهذا ليس وداعا، رحلت عندما كان عمري 17 عاما لأنني كنت أرى في تلك اللحظة أنني أحتاج مساحة ما".

وأتم "لقد ولدت هنا، وسأموت هنا".

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في صدارة الليغا، في حين تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

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#جيرارد بيكيه
#برشلونة
#الدوري الإسباني
#اعتزال بيكيه

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