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أليغري: الفوز على إنتر ميلان لم يحل مشاكلنا

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 08:45

أليغري: الفوز على إنتر ميلان لم يحل مشاكلنا
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعرب مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، عن سعادته بعد الفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وذكر أليغري في تصريحات لشبكة "DAZN"، أن "الشوط الأول عاد علينا بالحظ، لكن عندما يكون لديك موقف استباقي وتعمل من أجل الفريق، فيكون مرجحا أن تحصل على نتيجة إيجابية".

وتابع "النظام أعطى الفريق المزيد من الصلابة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الفريق عمل بجماعية ودافعنا خلف الكرة، وفي وقت سابق من الموسم كنا نلعب حوالي 30 دقيقة ونبدأ في التراجع، لكن بالأمس كان خطوة مهمة".

وزاد "كان من المهم الفوز بالمباراة بعد 3 هزائم وتعادل في آخر 4 مواجهات أمام إنتر، لعبنا بشكل جيد فنيا مع هذا الموقف، ومن غير المرجح أن تستقبل أهدافا، هذه هي الروح الصحيحة وترفع مستوى المنافسة بالفريق".

وأشار المدير الفني ليوفنتوس إلى أن "هناك متعة للفوز على فريق رائع مثل إنتر، لكن نحن بحاجة إلى العودة والتركيز على المباراتين المقبلتين، الموسم طويل ونابولي يقدم أداءً طيبا وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم".

وعن هدف يوفنتوس هذا الموسم، قال ماسيمليانو أليغري "الهدف هو أن نبذل قصارى جهدنا، يجب ألا نعتقد أنه بسبب هذا الفوز كل مشاكلنا تم حلها وانتهى الموسم، ما حدث خطوة واحدة فقط".

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#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#إنتر ميلان
#الدوري الإيطالي

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