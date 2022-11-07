تشيلسي يسعى إلى تلبية رغبة كريستيانو رونالدو

أبدى تشيلسي الإنجليزي استعداده لتلبية رغبة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو في "أولد ترافورد" عقب نهاية الموسم الجاري، وهو يتضمن إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وحسب ما نقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن كريستيانو يتطلع لخوض تجربة جديدة، ويعرف أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي.

وحتى الآن، لا يوجد نادٍ يرغب في ضم النجم البرتغالي سوى تشيلسي، الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد.

وذكرت "تيليغراف" أن تود بويلي، رئيس تشيلسي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت تقارير صحفية سابقة، إن رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني "صاروخ ماديرا" للمشاركة بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، هذا الموسم، وهو ما أدى إلى خلافات مع مدربه الهولندي، إريك تين هاج.