قرعة دوري الأبطال: مواجهتان من العيار الثقيل في ثمن النهائي

عرب ٤٨ / أ ف ب

سحبت اليوم، الإثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت عن مواجهتين ناريتين الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ والأخرى بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

ودأب سان جيرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وثأر سان جيرمان لخسارته في الموسم التالي مجردًا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جيرمان الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأهم لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مارسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، حل ثانيًا في مجموعته في الرمق الأخير بسبب هدف بنفيكا البرتغالي الذي سجله في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزًا على مكابي حيفا الإسرائيلي 6-1 ويتفوق على فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف، في حين حقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة.

كذلك، التقى ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية الأم (14) مرات عدة في السنوات الأخيرة مع ليفربول وكانت الغلبة دائمًا له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1 الذي شهد إصابة المصري محمد صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهابًا على ارضه وتعادل سلبًا على ملعب انفيلد، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وإذا كان ريال مدريد لم يخسر بعد في الدوري الاسباني (يلعب مساء الإثنين مع رايو فايكانو)، فإن ليفربول يعاني محليًا حيث يحتل المركز الثامن وفقد الأمل بالمنافسة على اللقب مبدئيًا.

بدوره يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علمًا أنه بلغ نهائي عام 2021 وخسر أمام جاره تشيلسي 0-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيج الالماني.

ستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي ومهاجم لايبزيج الفرنسي كريستوفر نكونكو هداف الدوري الألماني.

وسيواجه نابولي الإيطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محليًا وقاريًا آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

ويلتقي ميلان العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام طويلا مع توتنهام الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني بطل عام 1997 مع تشيلسي الإنجليزي.

وفي المباراة الأخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

لايبزيج (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونخ (ألمانيا)

ويقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 آذار/مارس المقبل.