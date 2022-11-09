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منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة قوية قبل مونديال قطر

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 09:04

منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة قوية قبل مونديال قطر
اللاعب جيوفاني لو سيلسو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تلقى منتخب الأرجنتين ضربة قوية قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في قطر يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ولغاية 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحسب ما نقل موقع "TyC Sports" الأرجنتيني، فإن لاعب فياريال الإسباني، جيوفاني لو سيلسو، سيغيب عن المونديال إثر خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن البطولة.

وأشار التقرير إلى أن فياريال أرجأ إصدار بيان رسمي بشأن حالة اللاعب الصحية الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

ومن المقرر أن يخضع لو سيلسو لعملية جراحية بعد أن نصحه الأطباء بعدم الاعتماد على العلاج، خوفا من تأزم إصابته.

ويعتبر لو سيلسو من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة ليونيل سكالوني، ويعد غيابه بمثابة ضربة قوية لمنتخب "التانغو".

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

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#جيوفاني لو سيلسو
#منتخب الأرجنتين
#مونديال قطر
#كأس العالم

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