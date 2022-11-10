الفيفا: تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022) لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن ذلك سيتم "مؤقتا" عبر شركة طيران غير إسرائيلية (لم يسمّها).

وذكر الفيفا في بيان أنه سيُسمح للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يحملون تذاكر للمباريات وبطاقة (هيا) الرقمية بالصعود على متن الرحلات التي ستنطلق مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، بواسطة شركة طيران تملك حقوقا للهبوط في قطر.

وجاء في بيان الفيفا أنّه بموجب الاتفاق "سيتمّ مؤقتًا تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون ومطار حمد الدولي من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقًا لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية"، مشيرًا إلى أنّ هذه الرحلات ستكون متاحة أمام الإسرائيليين كما الفلسطينيين بشرط أن تكون بحوزتهم تذكرة مباراة وبطاقة هيّا التي تعتبر بمثابة تأشيرة لدخول قطر.

وأضاف أنه سيتم توفير خدمات قنصلية لمساعدة الزوار الإسرائيليين في قطر خلال البطولة التي ستقام في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر من خلال شركة سفر مقرها الدوحة. وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أنه بين 10 آلاف إلى 20 ألف مشجع إسرائيلي سيسافرون إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

يذكر أن إسرائيل قدمت طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، من أجل مساعدتها في ما يتعلق بربط الشرائح الخليوية بحوزة المشجعين من بلادها والمسافرين إلى بطولة كأس العالم بالشبكات الخليوية القطرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أول أمس، الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول إتاحة استخدام مواطنيها لشبكات الخليوي القطرية بواسطة نفس الشرائح الإسرائيلية التي يستخدمونها في البلاد.

وبهذا الصدد، توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، برسالة إلى رئيس الفيفا ومسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وطلب هندل المساعدة في التواصل مع الشركات الخليوية في قطر، التي ترفض التعاون مع الشركات الخليوية الإسرائيلية بكل ما يتعلق بإمكانية إتاحة استخدام الشرائح الإسرائيلية هناك؛ بحسب "كان 11".

ووفقا للوضع الحالي، سيتعين على المشجعين الإسرائيليين المسافرين إلى قطر اقتناء شرائح خليوية جديدة من الشركات هناك، حتى يتمكنوا من الاتصال بالشبكات الخليوية في قطر، علمًا أن شركة "هوت موبايل" الإسرائيلية توفر للمشجعين من البلاد اقتناء رزمة تتيح اتصالهم بالشبكات الخليوية القطرية من خلال تعاونها مع شركة (Altice) الدوليّة.