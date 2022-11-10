غاريث بايل ليس جاهزا لمونديال قطر

أشار مدرب منتخب ويلز لكرة القدم، روب بايغ، إلى أن النجم المخضرم غاريث بايل قد لا يكون جاهزا بدنيا لخوض ثلاث مباريات في تسعة أيام خلال دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك خلال إعلان تشكيلة من 26 لاعبا ستخوض الحدث الكبير.

وكان بايل ملهما في قيادة ويلز إلى المونديال الثاني في تاريخها بعد 1958.

دخل ابن الـ33 عاما من مقاعد البدلاء ليسجل هدف تعادل بالغ الأهمية لفريق لوس أنجلوس أف سي الأميركي، ساهم بإحرازه لقب كأس أم أل أس بركلات الترجيح، يوم السبت الماضي، لكن مشاركة حامل لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، كانت ضئيلة منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو، بسبب الإصابات.

وقال بايغ عن جناح ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي السابق إنه "ليس جاهزا بنسبة 100% حاليا. هل خاض دقائق كافية كما نرغب؟ على الأرجح كلا، لكن هذا الأمر لا يقلقني".

وأضاف بايغ الذي حل بدلا من النجم السابق، راين غيغز، المتهم بالاعتداء على صديقته أنه "أثبت مرارا أنه عندما يرتدي قميص ويلز، بصرف النظر عن الدقائق التي يخوضها على الصعيد المحلي، كان دائما منتجا. في المناسبات الكبرى سيتألق ويستمتع. سيؤثر على المجريات عندما يقرأ مدربو المنتخبات الأخرى اسمه على ورقة المباراة".

وتشارك ويلز للمرة الثانية في المونديال، بعد بلوغها ربع نهائي نسخة 1958. تلعب المصنفة 19 عالميا في مجموعة ثانية تضم إنجلترا وإيران والولايات المتحدة، بعد أن حلت ثانية في مجموعتها الأوروبية الخامسة وتأهلت بفوزها في الملحق على أوكرانيا 1-0.

وعما إذا كان قادرا على خوض المباريات الثلاث في الدور الأول، أجاب بايغ أن "هذا هو سؤال المليون دولار. لا نعلم. سنقيّم كل مباراة، وإذا كان جاهزا سيكون الأمر رائعا، وإذا لا سنقوم بإدارة زمن مشاركته".

ومنح بايغ الفرصة أيضا للاعب وسط سوانسي، جو ألين، لإثبات لياقته قبل البطولة، بعد أن لعب دورا كبيرا في إيصال ويلز إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016 وثمن نهائي أوروبا 2020 التي أقيمت صيف 2021، لكنه لم يلعب منذ أيلول/ سبتمبر لإصابة عضلية بفخذه "اتصلت به قبل يومين لأبلغه أنه سيكون بين الـ26 لرفع الضغوط عنه".

تشكيلة الـ26 لاعبا لمونديال قطر:

حراسة المرمى: واين هينيسي (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، داني وورد (ليستر سيتي الإنجليزي)، آدم ديفيس (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

الدفاع: إيثان أمبادو (سبيتسيا الإيطالي)، كريس ميفام (بورنموث الإنجليزي)، توم لوكير (لوتون تاون الإنجليزي)، بن ديفيس (توتنهام الإنجليزي)، كريس غونتر (ويمبلدون الإنجليزي)، كونور روبرتس (بيرنلي الإنجليزي)، جو رودون (رين الفرنسي)، نيكو وليامس (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، بن كابانغو (سوانسي سيتي).

الوسط: جو ألن (سوانسي سيتي)، آرون رامسي (نيس الفرنسي)، هاري ولسون (فولهام الإنجليزي)، جوني وليامس (سويندون تاون الإنجليزي)، جو موريل (بورتسموث الإنجليزي)، ديلان ليفيت (داندي يونايتد الإسكتلندي)، روبن كولويل (كارديف سيتي)، سوربا توماس (هادرسفيلد الإنجليزي)، مات سميث (ميلتون كينز دونز الإنجليزي).

الهجوم: غاريث بايل (لوس أنجليس أف سي الأميركي)، دانيال جيمس (فولهام الإنجليزي)، كيفر مور (بورنموث الإنجليزي)، برينان جونسون (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، مارك هاريس (كارديف سيتي).