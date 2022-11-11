مونديال قطر: إسبانيا تستدعي فاتي ضمن قائمة شابة من اللاعبين

استدعى مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، اليوم الجمعة، مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي (20 عاما) واستبعد مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس (36 عاما)، ضمن قائمة نهائية من 26 لاعبا للمشاركة في مونديال قطر.

وعلى الرغم من أن إنريكي قرر الاعتماد على تشكيلة شابة فقد خلت من المفاجآت، مع تواجد لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، وهو اللاعب الوحيد في التشكيلة من بين الفائزين بلقب مونديال 2010، إضافة إلى العديد من الأسماء الجديدة أمثال هوغو غيامون (فالنسيا)، ويريمي بينو (فياريال)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، وبيدري وغافي (برشلونة)، ولكن من دون بعض الكوادر القديمة على غرار راموس وجيرارد بيكيه المعتزل حديثا.

وسيصبح غافي، جوهرة برشلونة، الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في 5 آب/أغسطس، أصغر لاعب إسباني يشارك في كأس العالم، محطما الرقم القياسي السابق بحوزة سيسك فابريغاس في عام 2006 (19 عاما وشهر واحد).

ومع أقل من نصف القائمة للاعبين ما دون 25 عاما، ستخوض إسبانيا العرس الكروي العالمي في قطر مع إحدى أصغر التشكيلات وحلم التكريس الثاني العالمي بعد 12 عاما من الفوز في جنوب إفريقيا 2010.

أما أبرز الغائبين عن القائمة النهائية فهم إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو) وماركوس ألونسو (برشلونة) في الدفاع، وتياغو ألكانتارا (ليفربول الإنجليزي) الذي أصيب في أوتار ركبته في بداية الموسم، في وسط الملعب.

كما يغيب مهاجم ريال بيتيس بورخا إيغليسياس الذي استدعاه أنريكي للمرة الأولى خلال النافذة الدولية في نهاية أيلول/سبتمبر.

وفي المقابل، تعافى مدافع برشلونة إريك غارسيا من إصابة في فخذه الأيسر في الوقت المناسب ليلتحق بالطائرة المتجهة إلى الدوحة، على غرار كوكي، ولكن بخلاف جيرارد مورينو مهاجم فياريال الذي فضّل أنريكي عدم إدراج اسمه في القائمة كونه تعافى للتو من إصابته في أوتار ركبته في ساقه اليسرى.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي ظهر الجمعة "فكرنا في القائمة حتى اللحظة الأخيرة. حتى الليلة الماضية ما زال لدينا شك في الهجوم لكن انتهى بنا الأمر بإزالتها بين عشية وضحاها".

وأكد المدرب المكنى "لوتشو" أنه لا يريد تغيير "كل شي قبل المونديال"، وتشجع على الوثوق بمجموعته الشابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، وروبرت سانشيس (برايتون الإنجليزي)، ودافيد رايا (برنتفورد الإنحليزي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، وسيسار أسبيليكويتا (تشلسي الإنحليزي)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، هوغو غيامون وخوسيه غايا (فالنسيا)، باو توريس (فياريال)، ايمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنحليزي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري (برشلونة)، ورودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وكارلوس سولير (باريس سان جرمان الفرنسي)، وماركوس لورنتي وكوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي (برشلونة)، ونيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، ويريمي بينو (فياريال)، وألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، وماركو أسنسيو (ريال مدريد)، وبابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وداني أولمو (لايبزيغ الألماني).