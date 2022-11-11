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مونديال قطر: ماني المصاب في قائمة منتخب السنغال

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 16:20

مونديال قطر: ماني المصاب في قائمة منتخب السنغال
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أدرج المدرّب السنغالي، أليو سيسيه، اسم مهاجم بايرن ميونخ الألماني وأفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو ماني، في قائمة "أسود تيرانغا" التي ستخوض غمار مونديال قطر 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.

وقال سيسيه الذي جدد عقده مع المنتخب حتى العام 2024 لصحافيين إنه يأمل في أن تتحسن حالة ماني في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه "متفائل" لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب "فضلت إبقاءه في المجموعة (...) ساديو ماني لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقا".

وتابع "سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو ماني".

وكانت مشاركة ماني في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصابا في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة 21 خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) الثلاثاء.

وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول ماني إكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا ساني.

وبالتالي، سيغيب ماني عن مباراة فريقه بايرن ميونخ المقبلة ضد شالكه غدا، السبت، في الدوري الألماني.

ويذكر أن ماني كان ضمن تشكيلة السنغال التي توجت بكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في التاريخ.

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#منتخب السنغال
#كأس العالم
#مونديال قطر
#ساديو ماني
#أليو سيسيه

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