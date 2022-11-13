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رئيس برشلونة يرد على إمكانية عودة ميسي

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 09:16

رئيس برشلونة يرد على إمكانية عودة ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، إلى إمكانية عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف الفريق في العام القادم 2023.

وغادر ميسي برشلونة بعد انتهاء عقده صيف العام الماضي، بسبب عجز النادي الكاتالوني عن تسوية التضخم في ملف رواتب لاعبيه، فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكاتالونية ردا على سؤال حول إمكانية عودة ميسي أنه "يعرف أن برشلونة دائما منزله".

ومن المقرر أن يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في المواجهة الودية المقررة أمام منتخب الإمارات، الأربعاء المقبل، في ستاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي.

وستكون تلك الودية هي الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل السفر إلى قطر يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لبدء مشواره في كأس العالم، حيث ينافس في المجموعة الثالثة مع السعودية وبولندا والمكسيك.

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#خوان لابورتا
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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